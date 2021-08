Primo vero arrivo importante per l'Hellas e possiamo commentare finalmente quest'estate che piano piano sta volgendo verso il termine (calcisticamente parlando, ovviamente).la trepidazione per l'attesa è sempre la stessa! Questa sessione di mercato non è stata fino ad ora molto scoppiettando ma come più volte ripetuto è del tutto naturale. Nessuno era ed è incedibile, la società è stata abbastanza chiara, ma la cosa più importante rimane sempre quella di saper ripianare l'eventuale partenza di un elemento della rosa con un giocatore altrettanto rilevante ai fini dei programmi di Di Francesco.Per ora di cessioni significative c'è da registrare sicuramente quella di. Bene la permanenza di Ilic, in prestito dal Manchester City, mentre Zaccagni è ancora in forse, ma sembrerebbe poter rimanere, oltre ovviamente ad altre trattative ancora in stallo. Insomma come si sta muovendo l'Hellas sino ad ora?l mondo del calcio e soprattutto il mondo in generale. L'obbiettivo prefissato di mantenere la solidità della squadra si sta perpetrando nel giusto modo e l'operazione di Frabotta lo testimonia.Di Francesco intanto sta lavorando con il gruppo e dalle ultime uscite, seppur con qualche ragionevole difficoltà, si sta già cominciando a vedere un buon gioco e le prime novità importate dal neo allenatore.del quale saremo sempre tutti grati, ma è anche giusto ora guardare avanti. Positivo anche l'atteggiamento delche nonostante i problemi avuti a livello giudiziario, ha tenuto botta ed è stato sempre vigile su tutte le operazione, facendo sentire la propria presenza in società e ai tifosi.con un ambiente che sta sempre mantenendo la concentrazione e la voglia di lavorare. Bene così allora e in attesa di commentare le ultime operazione e le uscite amichevoli prima dell'inizio ufficiale dei giochi, godiamoci pure questo bel Verona e tutte le emozioni che sempre dà alla città e ai suoi tifosi!