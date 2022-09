Siamo giunti oramai a metà settembre e su Verona sta calando quella fresca e malinconica brezza che, carica di piogge, apre le danze all'autunno, chiudendo il sipario ai colori estivi e alle calde giornate d'agosto. C'è aria di cambiamenti sulla città e non solo sull'arena, ma anche sul Bentegodi e sui campi dell'Hellas.Di cosa si sta parlando?Il vento sta portando verità o solamente soffi di voce inconsistenti?in un quadro più ampio di crescita e futuro del club.dopo che l'avvio di stagione di questo Verona non è stato del tutto entusiasmante.i gialloblù hanno confezionato cinque punti nelle sei partite disputate sino ad ora.Giusto che sia così, dato che si è usciti da un'estate nella quale praticamente si è venduto tutto l'armamentario "buono", a parte qualche pezzo,Proprio quest'ultimo però è stato messo tra i banchi degli impuntati da coloro i quali non hanno visto nei risultati altalenanti avuti sin qui, un'idea, sempre a detta loro, di gioco per precisa per la squadra. I rumor arrivati alla stampa, inoltre, hanno fatto trapelare scontentezza per Cioffi anche da parte della società, la quale starebbe pensando addirittura ad un possibile addio.Setti infatti non ha dichiarato nulla ai nostri microfoni e nemmeno ritengo possa farlo se non a decisione oramai presa, operando proprio come ha fatto quest'estate con il resto della rosa. La domanda fondamentale da chiedersi però è questa: dopo sei giornate e cinque punti fatti,InnanzituttoSarebbe infatti sintomo di un enorme passo indietro rispetto ai piani prefissati, con il rischio di finire aper il resto della stagione. Inoltre, si è consegnato a Cioffi una squadra completamente rivoluzionata, che ha visto partire i propri elementi a preparazione già in corso.Cosa si può pretendere, non chiamandocialmeno per un altro pochino. In terzo luogo, guardando ai risultati, solamente con Bologna ed Empoli si poteva fare meglio, mentre con le altre squadre, vediRoma, l'Hellas ha comunque dimostrato di avere un'anima e di essere presente. A mio parere ci sono più problemi in qualche singolo elemento, ma a livello di gioco, qualcosa sta appunto crescendo.Contro la Fiorentina non sarà facile, perché squadra forte e ben strutturata, ma che non sta passando un bel momento. Non mi sentirei di ritenere giusto però, nemmeno in questo caso, un esonero di Cioffi in caso di sconfitta, ma anzi, considerarlo uno step in più per un giudizio che dovrà essere per forza più approfondito e non così frettoloso. Staremo a vedere comunque e intanto diamo il benvenuto ai nuovi arrivati e a questo autunno che speriamo porti dolci novità.