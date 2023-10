In programma per questa sera c'è la Coppa Italia, con i gialloblù impegnati a Bologna per tentare di passare il turno e continuare il percorso in questo torneo. Diciamocelo subito: non è una delle priorità e questo bene o male tutti lo sanno. Alla luce di ciò, però, sarà molto importante vedere quale sarà l'atteggiamento della squadra che, a buon modo, non dovrà essere assolutamente ed esclusivamente passivo.Al contrario, questa sarà una partita che paradossalmente potrebbe dire davvero molto sulla situazione attuale della rosa. I risultati in campionato non stanno arrivando e tutto l'ambiente gialloblù ne sta risentendo. Questo novembre sarà fondamentale per cercare di portare a casa dei punti preziosi in chiave salvezza, dato che, ci saranno partite contro dirette avversarie. In tutto ciò, quale importanza può avere questa partita di Coppa Italia ? Semplice e presto detto. Innanzitutto potrà essere una buona occasione per qualche seconda linea, magari schierata dal primo minuto di Baroni, per farsi notare non solo dal pubblico gialloblù ma anche e soprattutto dallo stesso mister. Inoltre, può essere un test decisivo nell'ottica del rush novembrino appena citato. Tutto ciò ovviamente non deve assolutamente escludere il primo obiettivo, che dovrebbe essere quello di cercare a tutti i costi di passare questo secondo turno, sia per una lieve questione economica, sia, soprattutto, per una questione mentale.Insomma, attenzione a questo appuntamento, da non sottovalutare qualsiasi sia il suo risultato. La stagione del Verona passa anche attraverso queste partite, che possono incidere in modo negativo o positivo pure sul proseguo del campionato. Sfruttarla quindi, a tutti i costi e scongiurare "gite turistiche" sotto le due torri.