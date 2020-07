La cavalcata dell'Hellas non si arresta, nemmeno contro i giganti. La partita contro l'Inter ne è la prova, l'ennesima, di un gruppo che non teme alcun avversario ee che sta alzando sempre di più l'asticella delle aspettative per questo pazzo campionato. Il pareggio contro i nerazzurri ha il sapore di una vittoria, non solo per il blasone dell'avversario, ma soprattutto per il modo con il quale è stato portato a casa, in una partita nella quale l'Hellas a lunghi tratti è stata la vera padrona del gioco.In tutto questo vi è un giocatore che tra gli altri si è distinto, nel bene e nel male, e che ha dato l'impressione di poter essere un vero e proprio astro nascente.dalle giovanili interiste e che proprio contro l'Inter ha dimostrato grande carattere. La sua gara è stato l'emblema di come si deve giocare a calcio, anche quando le cose non vanno per il verso giusto: cadere per poi rialzarsi ed essere più forti di prima.all'inizio della ripresa causa l'autogol che poteva costare caro all'Hellas ma da quel momento ha ripreso le forze, non si è arreso ed ha combattuto su ogni pallone per aiutare al meglio i compagni.La nascita di una stella? Speriamo, perché le carte buone le ha tutte e se saprà essere gestito al meglio potrà davvero diventare un giocatore importantissimo. Tutto è in mano a Juric e, come detto in altre occasioni, non può essere in mani migliori.