Posticipo di campionato concluso con un pareggio per l'Hellas Verona, contro una squadra organizzata come il Lecce,anzi, si è dato uno scossone? Forse sì, anche se le difficoltà rimangono e rimarranno anche dopo questo weekend. Un passettino in avanti però lo si è visto, almeno sul piano della cattiveria agonistica, vanificata però dalle solite amnesie generali sofferte soprattutto nei momenti fondamentali della partita.i gialloblù hanno alternato alti e bassi nelle parti centrali del match, per poi concentrare l'assalto nella seconda metà della ripresa. Un film quasi già visto, anche se questa volta la pericolosità delle azioni offensive è stata maggiore, come testimoniano i dati sulle parate del portiere avversario.Un tema sul quale doversi fermare è però quello di Milan Djuric. L'attaccante bosniaco infatti ha giocato una delle sue migliori partite da quando è a Verona e di questo bisogna darne atto.uomo assist e marcatore della rete del pareggio.Lo si aspettava da tanto, troppo tempo, e le speranze di vedere il giocatore ammirato alla Salernitana sembravano quasi sparite. Se una rondine non fa primavera, bisogna anche riconoscere in lui la voglia di lavorare, la serietà dimostrata ad ogni scelta del mister e la solerzia con la quale ha affrontato ogni momento difficile di questa squadra.n una stagione nella quale si avrà tremendamente bisogno dei suoi gol. Se il pareggio ha lasciato sul palato un retrogusto amarognolo, ci si può rifare con il dessert offerto da Djuric, che speriamo poter essere la portata principale anche per il resto del campionato.