Sono ore caldissime, in tutti i sensi, in casa Verona. Finalmente la proprietà, attraverso il nuovo ds Marrocu, sta chiudendo i primi colpi nel settore offensivo. Il primo, oramai alla firma è quello diattaccante belga di grande stazza che l'anno scorso ha militato nel Venezia ora retrocesso., punta in rotta con la Salernitana e molto vicino all'Hellas secondo le ultime indiscrezioni. Questi sono i due profili che stanno orbitando attorno al pianeta Verona, pronti a sbarcare e firmare un contratto ancora ben da definire.il quale ha espresso le sue preferenze. Ora dunque, al netto di eventuali incredibili ribaltoni, possiamo commentare tali scelte, in vista anche delle possibili partenze e dei possibili moduli con cui giocare la prossima stagione.Guardando quindi all'ultima stagione, sia Henry sia Djuric si sono distinti nelle loro rispettive squadre, in situazioni tutt'altro che rosee. Il Venezia, come sappiamo, è retrocesso e nonostante tutto l'attaccante belga è quasi riuscito ad arrivare in doppia cifra, cosa assai non scontata in una squadra che purtroppo aveva perso il mordente iniziale.grazie anche al suo fisico che può vederlo giocare perfettamente come punta centrale di "sfondamento". Inoltre, cosa non da poco per gli attaccanti moderni, ha spesso aiutato a far salire la squadra: caratteristica che è utilissima in situazioni estreme.Non ha segnato molto, in una Salernitana che si è salvata all'ultimo minuto dopo un girone di ritorno da capogiro.cosa non del tutto scontata per un attaccante. Può risultare quindi molto utile in coppia con una seconda punta, oppure con due ali che sappiamo dargli i suoi spazi e suoi tempi per gli inserimenti in area di rigore.Ecco quindi che Cioffi, qualora si chiudano queste due operazioni, si troverà con due profili che giocano nella medesima posizione, ma con caratteristiche leggermente diverse.che ancora naviga nel limbo della panchina, bisognava dare una scossa al reparto e cambiare un poco le carte in tavola. Quello che è mancato da sempre al Verona sono stati i gol degli attaccanti, spesso frammentati e poco costanti. Questi due giocatori possono, magari insieme, dare quel giusto peso all'offensiva, sfruttando il gioco delle ali che tutti sappiamo essere uno dei pallini di questa squadra.ma dobbiamo tener presente le situazioni complicate dalle quali entrambi arrivano.Qui la mano dell'allenatore dovrà quindi vedersi, e qualora siano essi i due nuovi giocatori del Verona, non si vedrà l'ora di scoprire le idee e le intenzioni di Cioffi!