Si possono davvero descrivere come "leggero stop" le ultime due gare giocate dall'Hellas rispettivamente contro Sampdoria e Cagliari? Se nella prima infatti, i gialloblù hanno confezionato una sonora batosta (3-1 il risultato finale),contro la penultima inclassifica (anche se c'è da dire, in un momento di ottima forma). Ricordiamo ovviamente che, prima del doppioma ha anchefermato il Napoli, ora in testa alla classifica, e ottenuto una bella vittoria contro un Empoli sicuramente da non sottovalutare.Ci sono infatti alcuni aspetti che sia contro la Samp sia contro i sardi, sono balzati agli occhi di tutti e sui quali si può certamente dire qualcosa. Ma partiamo con ordine.Fase difensiva. La difesa, diciamolo pure, è ancora il nocciolo duro della squadra. Sì, è vero: a Genova ha effettivamente accusato un contraccolpo probabilmentePoi però ha saputo reggere molto bene contro un Cagliari alla disperata ricerca di turni, che può vantare, nonostante la posizione in classifica, di una rosa comunque di un certo livello.non riescono più a segnare, tant'è che con l'Empoli e con la Samp, Tameze è stato protagonista, lui che nasce centrocampista e che non vanta di certo di un passato da finalizzatore.in fase di finalizzazione deve essere aggiustato.Qui apriamo quindi il nocciolo della nostra questione, che ha un nome e un cognome:Premetto, per evitare incomprensioni inutili, che non si sta scendendo da nessun carro, ma che è una giusta questione da porsi in un'ottica generale e di squadra.segnando da vero goleador e prendendosi giustamente le lodi di tutti, tifosi, avversari e addetti ai lavori. Insomma, è salito alla ribalta per i suoi gesti tecnici nel modo più meritato possibile.tant'è che, come detto, sono stati i centrocampisti ha sbloccare la situazione offensiva.messo da parte, ossia quello dell'effettiva mancanza di un vero bomber in squadra? Le due cose forse vanno di pari passo, anche se è presto per dire che noi tutti ci siamo illusi che Simeone potesse finalmente essere quell'attaccante tanto atteso, dato che, come ampiamente premesso, non si stanno facendo preventivi funerali.che dovrà magari vertere sulle effettive ed oculate scelte da fare in questa zona del campo che, a meno digrandi sorprese come tutti ci auguriamo, ancora necessità di un punto fermo.