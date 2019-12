Cosa si era detto giusto una settimana fa? Il carattere di questa squadra va oltre le difficoltà, oltre gli sbagli e oltre le sconfitte. Ieri pomeriggio ne abbamo avuto la prova, concreta, innegabile, di tutto questo. La partita contro il Torino, che fino al secondo tempo vedeva un Verona subire un passivo di 3 reti a 0, è stata quell'emozione, quella gara che non si può scordare più.



Da una parte i complimenti vanno innanzitutto a Juric, che come sempre ripetuto, è l'arteficie di un disegno che ha i tratti di un capolavoro, come una sinfonia egregiamente orchestrata anche quando il coro pecca nell'esecuzione iniziale. Ieri è stata la riprova che l'allenatore gialloblù è capace sempre di leggere lo spartito, interpretare le situazioni anche quando esse non seguono ciò che ci si era aspettati. Ma soffermiamoci anche su un giocatore, l'interprete massimo della filosofia Juric, che ieri ha ribaltato e trasportato la gara e i compagni verso il clamoroso pareggio: Giampaolo Pazzini.



Un giocatore intramontabile, che, come i grandi campioni fanno, nonostante la sua età, ha saputo entrare a gara in corso, caricarsi la squadra sulle spalle, segnare con freddezza glaciale il rigore della svolta. Insomma, encomiabile. Bravo ancora una volta Juric, che ha trovato il momento giusto e ha riposto la giusta fiducia per inserirlo a gara in corso, quando la squadra aveva bisogno di un riferimento che fosse molto più di un semplice "riferimento-tecnico", ma morale e motivazionale. Ora anche i giovani della rosa hanno visto che esempi devono seguire e si spera seguano questa squadra.



Ora godiamoci la felicità del momento, restando sempre con i piedi a terra, ma consapevoli che con un Hellas così, si può davvero sognare.