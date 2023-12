Le paure erano tante e la speranza poca, ma contro ogni pronostico, il Verona è riuscita a strappare un ottimo punto contro una squadra come la Lazio. Dopo un primo tempo che sembrava pronosticare un finale scontato, nella ripresa il Verona non si arrende ma continua a tener testa allaa reggere l'urto nonostante lo svantaggio acquisito nella prima parte del match.dell'avversario e a guadagnare campo progressivamente sino a segnare un gol assolutamente meritato.Se da una parte la risposta e il carattere di questo Verona può essere quindi senza alcun dubbio elogiato, dall'altra non ci si può dimenticare di quel giocatore che nel concreto poi ha inciso sull'intera partita.Insomma, un eroe ritrovato che era incredibilmente mancato ai gialloblù. Il vero protagonista è infatti proprio lui. Dopo un lungo stop a causa di un brutto infortunio,secondo gol decisivo in due partite giocate da subentrato. Una media perfetta, assolutamente non scontata. Henry è tornato e ha davvero fame di gol.Il Verona ha quindi ritrovato un giocatore estremamente fondamentale, senza dimenticare le ultime buone prestazioni diMa con unin questa forma e con questa incredibile voglia di buttarla dentro, non si può che riaccendere le speranze per un turno di ritorno totalmente diverso rispetto a quanto visto fin ad ora.