A metà settimana, tra il pareggio a Bologna e la sfida con l'Atalanta, possiamo commentare qualche piccolo passo in avanti fatto proprio durante la trasferta emiliana.ma qualche lume di salvezza in questa squadra forse si sta accendendo. Questi ha nome e cognome: Thomas Henry. Attaccante arrivato proprio durante questa sessione di calciomercato, si sta inserendo davvero bene nei meccanismi della squadra.e la sua voglia di far bene, si sta prendendo sulle spalle una squadra ancora molto confusa e disordinata.In campo non molla mai fino a che non esce dal rettangolo di gioco, incitando gli altri e combattendo su ogni pallone. Un bell'esempio sia per i giovani sia per coloro i quali hanno la testa ancora in vacanza.Ma quanto è importante trovare un punto di riferimento in un momento come questo?(e tutti sappiamo quanto questo sia importante per chi gioca in quella zona del campo) e che quindi ha già preso confidenza con i compagni, ma anche perché, grazie al suo carattere, può trascinare fuori dai guai la squadra, vedi appunto Bologna.Ora tocca al resto della rosa fare il suo, almeno per quanto riguarda il calcio giocato.