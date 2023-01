Finalmente il Verona che vogliamo! Dopo la bella vittoria contro una delle dirette avversarie per la salvezza, il Lecce, la squadra di Bocchetti sembradavvero aver voltato pagina. Certamente è presto a dirlo, come certo è anche il fatto che davanti ai gialloblù c'è una montagna enorme da scalare, maciò che ora conta sono i risultati e se questi arrivano anche con un bel gioco, tutto è guadagnatUn risultato che non siera ancora visto in questa stagione e che di certo fa ben sperare per una rimonta che sarebbe davvero clamorosa.Stiamo parlanda di, che finalmente sembra aver trovato continuità alle sue prestazioni, più concentrato e più nelvivo del gioco, nonostante su di lui siano inesorabilmente piombate voci di mercato.il qualeora viene più spesso a giocare in area di rigore avversaria e tenta con maggior convinzione la giocata giusta. Ugualmente, che ha giusto trovatoil gol anche contro il Lecce.Insomma una squadra che ha cambiato ritmo e che soprattutto ha ritrovato quella fiducia in se stessa che da troppo tempo mancava. Ora però viene il difficile,dato che la continuità deve farla da padrona. Due match fondamentali, quelli controNon sarà facile, dato che la posta in gioco, la salvezza appunto, ora si fa scottante per tutti quanti. Un gennaio e un febbraioda fuoco allora, che si spera scaldi le giornate dei tifosi gialloblù in questi giorni con termometro sotto zero.