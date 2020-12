Juric per metà sbotta e forse ha pure ragione, ma partiamo con ordine. Ieri sera l'Hellas cade in casa contro la Sampdoria per due reti a una, in una partita che molto semplicemente si può riassumere con "affaticata".senza quel mordente che ha contraddistinto i gialloblù nel trionfo di Roma pochi giorni fa.mentre per gli avversari contro i quali ci si aspetterebbe sempre un buon risultato ecco che la curva cade verso un grado assai negativo.Ci si può scervellare per ore intere cercando di capire quali possano essere le cause di un tale risultato,questa mentalità "Juric" può portare a queste conseguenze. Spieghiamoci meglio: tutti ovviamente sappiamo che quando si tiene sempre sulle corde la propria squadra, l'energia che più stai consumando è quella fisica., classico allenatore che, come ora all'Inter, tiene stretti i suoi 24 h su 24 in modo da non far calare mai la concentrazione. A mio avviso Juric sta percorrendo, per sua indole caratteriale, la strada "contiana", andando però a ledere quella tenuta fisica che, come nella Juve di Conte,qui a Verona bisogna fare i conti con profili certo di primo ordine, ma comunque non paragonabili a quelli juventini.Insomma, la domanda rimane sempre la stessa: fin quando l'Hellas può seguire questi ferrei ritmi? Per aggiungere inoltre un'ultima considerazione su questo paragone tra allenatori, nel post partita di ieri Juric ha tirato una strizzata d'orecchie alla società, in vista del calciomercato, proprio in stile "Conte".ma solo dare un punto di vista che potrebbe essere utile per capire l'eventuale proseguo di questo campionato.almeno per consolidare la posizione in classifica in vista del girone del ritorno. In base a questi risultati poi, si potranno fare tutte le congetture sul futuro dell'Hellas e anche della sua panchina.