Le sirene stanno cantando e come nella famosa opera di Omero, non è un suono benevolo, almeno per i giallobù. Il destinatario è ovviamente uno degli allenatori più in vista di questa stagione,queste voci di interesse si stanno trasformando in atti più concreti. Fiorentina e Toro sono quelle che hanno fatto più passi in avanti ma certo è che altre squadre potranno fare la loro mossa nelle prossime settimane. Juric ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia giallobù e ha sempre dichiarato di stare benissimo qui, ma sul suo futuro ancora non si è sentita una vera e propria presa di posizione.La prima risposta ovviamente è no, per tutta una serie di motivi chiari a tutti, tra i quali il più importante è il rapporto, e quindi la continuità di progetto, molto forte che si è instaurato all'interno della squadra.di cui si parla oramai da tempo, deve saper coprire quel tassello andando ulteriormente a migliorarlo. Tradotto in poche parole? Se parte Juric, Setti deve investire subito i soldi e puntare ad un allenatore di un livello maggiore. Solo in questo modo si potrà avere un vero proseguo di un progetto che è sempre stato presentato come "ambizioso" davanti a tutti i tifosi gialloblù.che via via si sta facendo più forte, ovvero quella proveniente da Firenze. Staremo a vedere quindi, ma se Juric sceglierà di andarsene, non sarà un durissimo colpo; lo sarà solamente se non verrà reinvestito il denaro per fare un salto di qualità a tutto il movimento Hellas. Tanto tutti lo sanno: gli allenatori, come i giocatori, passano e passeranno sempre, quello che resta è il valore di una squadra intera!