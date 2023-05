La sconfitta di Bergamo unita al pareggio tra Spezia e Lecce, ha riportato l'Hellas nella zona retrocessione per un punto di distacco con la squadra ligure. Una situazione che si fa davvero complicata, dopo che, seppur per poco, sembrava addirittura ribaltata.Paradossalmente tutto il contrario dell'ultima uscita, dove si è visto un Verona che a tratti ha mostrato comunque un buon ritmo di gioco e una buona organizzazione.Detto questo, alla luce, come si diceva, del pareggio tra Spezia e Lecce, il destino dei gialloblù si fa davvero complicato. Non tutto è perduto certo, ma poco ci manca. Le prossime sfide sono contro l'Empoli e contro il Milan, a San Siro, mentre lo Spezia incontrerà il Torino prima e la Roma poi. Per ultimo, il Lecce sarà impegnata contro il Monza e il Bologna, due sfide contro avversarie che stanno facendo molto bene e perciò da non sottovalutarele quali non possono assolutamente sbagliare nessun impegno, soprattutto quelli contro le squadre più "abbordabili".Andiamo ad analizzare allora la situazione dell'Hellas. Contro l'Empoli sarà una partita ovviamente da vincere, dato che l'avversario è alla portata e già salvo, quindi forse anche un poco più distratto. Servirà la massima concentrazione e servirà non dare nulla per scontato. Dall'altra parte infatti lo Spezia non avrà una gara semplice e Juric, ancora una volta, da ex gialloblù potrà sancire le sorti della sua ex squadra. Se infatti riuscirà a battere la squadra ligure e il Verona dovesse riuscire a vincere in Toscana, farebbe un bel regalo ai suoi ex tifosi,gialloblù però non dovranno pensare a queste cose ma concentrarsi solo sulla prossima partita, poiché in caso di sconfitta e vittoria dello Spezia i giochi saranno davvero finiti.