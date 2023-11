La sconfitta (l'ennesima) contro il Monza per 1-3 dello scorso weekend ha sancito inesorabilmente lo stato di crisi che attanaglia il Verona in questa parte di campionato. Crisi accentuata ancor maggiormente dall'ultimo risultato del Cagliari che super i gialloblù di un punto, facendo piombare i veronesi in zona retrocessione. Nulla è perduto, è chiaro, ma ora possiamo parlare ufficialmente di crisi, appunto.Purtroppo, in questi ultimi anni non è la prima volta che questo club affronta un momento simile e i tifosi ben lo possono ricordare.possiamo però analizzare la situazione presente e cercare di capire quali siano le principali cause dietro a questa eclatante involuzione della squadra.forse per una questione puramente scaramantica, c'è chi invece, al contrario, ha già in mente, in modo chiaro ed inequivocabile, il nome del colpevole:L'allenatore, è bene ricordarlo, è quasi sempre la persona sulla quale vengono addossate le responsabilità in caso di problemi come questi, anche se a volte lo si fa un po' troppo frettolosamente.ma si vuole ampliare lo spettro d'indagine anche all'intera rosa. Non è infatti tutta colpa di Baroni se questo Verona non riesce più a decollare,portante non solo del presente ma anche del futuro di questa squadra, non stanno dando quello che è nelle loro potenzialità.e per affrontare al meglio la stagione, non sta giocando bene, o meglio, non sta proprio giocando. Le sue ultime prestazioni sono state ampliamente sotto la sufficienza, sino a che contro il Monza è addirittura partito dalla panchina. A centrocampo poi, la squadra non riesce a trovare una quadra, con untroppo altalenante e unper la Serie A, che costano spesso il risultato finale, quando si potrebbe meritare di più. Idi impegno e di attenzione per lunghi tratti di partita, nei quali ovviamente si prende costantemente gol senza più riuscire a recuperare il risultato.ma si vuole altresì dimostrare che questo momento di crisi profonda è il risultato di una concatenazione di mancanze date della squadra in generale. Cambiare allenatore potrà forse dare quell'input in più per cambiare rotta, ma il tutto deve partire innanzitutto da coloro i quali scendono in campo.