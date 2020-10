Questo è il vero dilemma, vero, ma forse la domanda va posta in altri termini. Era solo una pia illusione quella nata dalle grandi gesta dello scorso anno oppure si può ancora sperare di ricavalcare quell'onda che tanto ci aveva fatto gioire e ben sperare?Un termine non a caso prestato all'economia quando essa si trova in un momento di fermo, che può essere apparente oppure no. La partita contro il Genoa ha dimostrato che il Verona si è un poco adagiato su se stesso.e lo dimostra l'atteggiamento tutt'altro che difensivo avuto, ma non riesce a pungere più come faceva e di conseguenza a portarsi a casa i tre punti che meriterebbe.di primo ordine e la missione è abbastanza riuscita. Certo, alcuni nuovi arrivi, vedi Kalinic, devono ancora trovare la loro forma, ma con un poco di tempo arriverà anch'essa.Quest'ultima infatti risulta essererispetto agli altri e, ricordiamolo bene, tutti pensavamo avvenisse proprio il contrario, ovvero che questo settore sarebbe stato quello più in crisi. Una cosa positiva quindi?, avere una squadra dalla solida difesa è tutto un vantaggio, piuttosto che averne una troppo sbilanciata in avanti. Discorso da difensivista? Non proprio, o meglio, anche.per fare un esempio famoso, lo dimostrano: un conto è segnare tanto e subire poco, un conto è segnare tanto e subire altrettanto. Le partite infatti sono sempre una storia a se e molte le risolvi facendo un gol e "parandone" mille. Quindi bene che l'Hellas abbia trovato una quadra di questo tipo.anche se, come detto, bisogna dare il tempo ai giocatori di ristabilirsi per bene! Ricordiamo il mantra dell'anno scorso: Juric può arrivare dove gli altri non arrivano. Lasciamolo lavorare e a Natale si vedrà, covid-19 permettendo!