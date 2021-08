Calma e sangue freddo! Certo, zero punti nelle prime due giornate di campionato non appaiono di certo esaltanti, ma allo stesso modo si deve stare, per ora, abbastanza tranquilli. Come mai? I giocatori sino ad ora hanno dimostrato che stanno crescendo e che le prestazioni sono in via di netto miglioramento., andando pure in vantaggio. Nella seconda parte poi, complice la caratura tecnica e la maggior spinta avversaria, non si è riusciti a tenere il risultato, anche se qualora non si fosse preso un gol a freddo ad inizio tempo, forse la partita poteva dire qualcosa di diverso.è appunto il carattere generale della squadra. Combattiva e caparbia anche con un avversario come l'Inter. La voglia di creare il proprio gioco, anche a costo di sbagliare, si è visto e questo è quello che ora conta, dato che in panchina vi è un nuovo allenatore che deve infondere il proprio pensiero agli schemi di gioco.. Certo, non si può essere perfetti, ma forse qualche marcatura poteva e doveva essere fatta con maggior attenzione; poi certo, dall'altra parte ci sono grandi campioni, quindi a parole è una cosa, a fatti un'altra.Detto ciò guardiamo avanti e passiamo a qualche nota più dolente: bisogna iniziare a fare punti.non tutto ciò non ha prodotto risultati tangibili. Questo a lungo andare può produrre l'effetto contrario, dato che una così buona mole di gioco è assolutamente necessario che venga poi concretizzata.e ci si aspetta che finalmente si porti a casa dei risultati. A parte la Roma, le altre avversarie saranno infatti Bologna Salernitana e Genoa, con le quali bisognerà a tutti i costi puntare ai tre punti.Tutto questo in un momento in cui il calciomercato si sta volgendo al termine, con un indiscrezione che già ha fatto drizzare le antenne.sperando che l'ago della bilancia sul campo non sia drasticamente cambiato dopo queste prime due gare.