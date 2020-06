Oramai ci siamo, il campionato di serie A sta per ricominciare, tra mille discussioni e mille problemi, i giocatori della massima categoria potranno di nuovo ricalcare l'erba più amata: quella di una campo da calcio.che ora si ritrova innanzi ad una sfida che possiamo definire quasi "impossibile". Nessuno ovviamente si aspettava una situazione simile e nemmeno Juric, il capitano di lungo corso che ha saputo far navigare questo vascello gialloblù in imprese davvero impetuose. L'impresa più più grande però inizierà proprio ora e sarà la più importante per questo grande allenatore.Ancora una volta infatti, la responsabilità sarà senza ombra di dubbio sulle sue spalle e ancora una volta sarà il condottiero di questa squadra. La fiducia di tutti verso Juric è massima e non potrebbe essere altrimenti.Lui però è l'uomo giusto per questo e lo ha già dimostrato lungo il corso di questa stagione. L'obbiettivo principale sarà sicuramente quello di cercare la maggior continuità con i giocatori, cercando di ripartire il più possibile nel modo in cui ci si è fermati.L'Hellas si gioca tanto in questo finale di stagione: oltre ad una salvezza, c'è sempre vivo il sogno Europa, che fino allo stop per il coronavirus sembrava sempre più essere il vero traguardo da raggiungere.per raggiungere tutto ciò che si cercava prima. Juric lo sa ed in questi giorni lo sporting center di Peschiera si sta trasformando in un vero e proprio campo di addestramento per recuperare la forma fisica e mentale ai massimi livelli. La prossima sfida sarà contro il Cagliari e si dovrà fare i conti con una squadra che avrà la stessa fame di calcio e di vittoria che si spera avrà l'Hellas e così anche le prossime gare.