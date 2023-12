Oggi saremo un poco più duri, anzi, inflessibili. Oggi daremo un giudizio più "fuori le righe" rispetto a quanto si potrebbe dire in questi casi.Un rammarico che è maturato non per 10' di gioco, e nemmeno 30, giocati "benino" rispetto alle solite uscite, ma per tutto l'arco del 90'. Ieri infatti si è finalmente visto un Verona combattivo, sempre sul pezzo, che non ha mollato nemmeno un pallone e che ha dimostrato un'intensità di gioco veramente alta. Gli ingredienti per portarla a casa c'erano tutti. Eppure, alla fine, i tre punti sono andati agli avversari.Dispiace andare contro l'opinione comune che ha visto un Verona davvero sfortunato, quasi ad intendere "va beh, il nostro lo abbiamo fatto".. Direi che chiudere la questione fiorentina in questo modo, non solo è troppo semplice, ma anche controproducente.Certamente aver trovato davanti un Terracciano nelle veci di Superman non ha aiutato assolutamente la situazione, ma dopo un rigore sbagliato e almeno, come anticipato, quattro azioni da gol nitide davanti alla porta sbagliate, non si può appellarsi a null'altro se non all'incapacità di concretizzare ciò che si è creato.. Ieri abbiamo visto davvero troppi sprechi sotto porta, troppi errori di concentrazione, forse dettati dal grande pathos con il quale si è scesi in campo, ma che davanti al portiere non ha permesso di avere quella freddezza glacialeQuesto però è un problema che arriva da lontano e non si è palesato solo nella giornata di ieri. Se ci pensiamo bene infatti i nostri attaccanti non hanno mai collezionato grandi numeri in fatto di gol.Il solo Thomas Henry, tornato da pochissimo, ne ha fatti due ed è già tantissimo, ma non si può certo contareche lì davanti serve fare di più; serve cambiare assolutamente marcia, altrimenti, come detto, in serie A ti viene presentato il conto da ogni avversario.La speranza è che si impari anche da questa delusione e che si cerchi di concretizzare meglio ogni occasione prodotta, perché