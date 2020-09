"La scorsa annata è andata di lusso", "il Verona è difficile che si ripeta", "è stata solo fortuna", e via dicendo tra le tante frasi che ad inizio campionato si potevano sentire nell'ambiente calcistico a proposito della nuova stagione dell'Hellas.i gialloblù sono in testa a punteggio pieno, con alle spalle già una gara contro una grande squadra.La dimostrazione ce l'ha data anche questa domenica contro l'Udinese, in una gara letta alla perfezione, con un cambio giusto al momento giusto, in stile "special one". Ma Juric è in fondo in fondo il nostro "special one" e non si può che ammirare tutto il suo operato, che fonda le radici nei campi di allenamento, vere e proprie officine del calcio.contro l'Udinese ha sfoggiato il colpo di genio: di Carmine va out, si sceglie Favilli, un attaccante che in serie A non ha mai segnato ma sul quale Juric ci ha visto lungo.Applausi a lui, applausi al condottiero croato e i detrattori zitti. Ora bisogna continuare così, a testa bassa e con i 40 punti sempre come obbiettivo principale e poi sarà quel che sarà, anche se nella testa dei veri tifosi gialloblù c'è sempre quel sogno tanto atteso, ma che per ora, meglio non scrivere: viva la scaramanzia!