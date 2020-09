La prima giornata di campionato si è conclusa nel modo migliore che si potesse sperare.era sicuramente di primo livello e anche i più scaramantici invocavano già qualche Santo in paradiso affinché si rompesse un tabù negativo per i gialloblù che con la Roma alla prima di campionato hanno sempre visto nero.La squadra di Juric infatti ha dimostrato una continuità di gioco e di freschezza che pochi si potevano aspettare, soprattutto per il fatto che la rosa era in netta emergenza.Tanti erano gli assenti e altrettanti i giovani debuttanti, che però hanno più che convinto durante tutta la gara. Uno su tutti è stato Matteo Lovato, difensore classe 2000, che ha stupito tutti per la sua prima partita in serie A, giocata con grande carattere e freddezza. Sostituto din queste occasioni difficilmente sbaglia. Pronti via e lo ha subito messo in mischia e il ragazzo ha dimostrato di saper reggere l'urto contro una corazzata come la Roma.sino alla serie C e dove ha saputo mettersi in mostra sino alla chiamata dell'Hellas alla quale non poteva rifiutare.Lovato potrà sicuramente diventare un punto fondamentale di questa squadra, in ruolo nel quale vi è un bisogno estremo. Lasciamoci allora cullare dai sogni, anche se le speranze di vedere nuove stelle nascere sull'erba del Bentegodi non è poi così rara cosa.