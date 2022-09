Questa lunga e torrida estate è oramai giunta agli sgoccioli e con essa anche questa travagliata e rammaricante sessione di mercato.Un'espressione che suonerebbe perfetta anche qui, dato che tutti i tifosi giallobù hanno dimostrato davvero un gran sangue freddo davanti a un mercato che praticamente è stato quasi tutto a senso unico: quello in uscita.ma paradossalmente vorrei sottolineareseppur pochi, possono essere tratti da questa lunga estate caldissima.Enorme, praticamente mezza squadra titolare dell'anno scorso è stata venduta in giro per l'Italia.A questo punto è facile chiedersi dove sia l'aspetto positivo in tutto questo. Domanda legittimissima.erano nei progetti della società,seppur con una squadra qualitativamente inferiore rispetto a quella precedente, il nuovo allenatore il campionato senza vedere partire (si spera) altri elementi in corso d'opera. Si è parlato tanto in queste prime giornate di un Verona in pieno cantiere aperto. Ebbene questa è la pura verità, ma almeno di questo passo la speranza è quella di vederlo chiuso il prima possibile.ad esempio il nuovo arrivato Kallon, che proprio contro l'Empoli ha fatto vedere le sue belle doti.e questo fatto non è assolutamente da sottovalutare, mentre in difesa e in attacco purtroppo qualcosa di più si poteva sicuramente fare. Proprio nel reparto offensivo l'Hellas trova un enorme voragine, dettata dall'incostanza dei suoi attaccanti: un vecchio problema che ci si porta dietro oramai da lungo tempo.alternando buone prestazioni, ad altre a dir poco disastrose.combattendo con voglia e carattere per tutta la partita. Allo stesso modo sarebbe stato utile un profilo simile per la difesa, in modo tale da dare supporto fisico e mentale ai giovani che sono schierati nella retroguardia.è quello che riguarda il lato economico.e questo potrebbe essere in parte speso per qualche buon acquisto nelle prossime sessioni di mercato. Certo, come detto, non è affatto sicuro che ciò sia nei piani di Setti, ma teniamoci volentieri il beneficio del dubbio.Finalmente però tutto è finito ed ora a parlare sarà solamente il campo.ha in mano una patata molto bollente ma se saprà riscaldarla bene, ci si potrà sorprendentemente stupire!