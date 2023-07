Vele abbastanza ammainate in casa Verona in questo mare di trattative estive. Il mercato gialloblù non sembra ancora avviarsi, eccetto per qualche mini operazione di routine. Per il resto, solamente voci e vocine di operazioniLo spauracchio, lo abbiamo sempre detto, è costantemente dietro l'angolo, soprattutto se, giorno dopo giorno, non si vedono passi decisi da parte della società. Diciamocelo pure: i soldi, ovviamente, sono quelli ccon tre giocatori del cui futuro è quasi dato per scontato. Il problema rimane quello di trovare la giusta formula e destinazione per accontentare tutti quanti.e che inevitabilmente sono quelli sui quali poter fare più cassa. Di certo, ad oggi, tra color che son sospesi, citando il Sommo poeta, ci sono un poco tutti.per ogni interessato. Non c'è nulla da stupirsi però, dato che è oramai da qualche anno che l'abitudine sembra essere la medesima. Il punto fondamentale però, e qui deve "cascarci l'asino", è il modo in cui la società amministrerà i probabili introiti di questa o quella operazione.Non bisogna assolutamente commettere ancora l'errore di avere un cantiere in corso per le prime di campionato, con una rosa tutta da definire ed un allenatore che non sa con quali giocatori ha a che fare. Abbiamo detto infatti che la prima "rivoluzione" deve essere nella mentalità di programmazione.Si è combattuto molto per salvarsi e sarebbe davvero paradossale fare peggio proprio l'anno seguente, soprattutto per quei tifosi che sempre sono stati vicini alla squadra. Comunque, nulla è ancora detto e la speranza è che non appena queste operazioni si chiuderanno, anche in entrata si potranno vedere i primi innesti.