L'Hellas è finalmente tornato in serie A, dopo la una caduta che sicuramente ha bruciato i moltissimi tifosi gialloblù. Il repentino ritorno è stato completato dopo un'annata che ha sottolineato sia i grandi potenziali di questa rosa, sia le spine da dover potare per non rischiare di nuovo una retrocessione prematura. Insomma, la missione serie A è cominciata, o per meglio dire, ricominciata.



La palla quindi va direttamente al presidente Setti, padrone totale del futuro del club. Certo, il rapporto con i tifosi non è ancora dei migliori, nonostante il ritorno in massima serie, ma quest'estate potrà essere quella del riscatto davanti al popolo veronese, che si si aspetta una campagna acquisti all'altezza. Bisogna quindi assolutamente evitare gli errori del passato, partendo dalla gestione tecnica molto superficiale, quando Pecchia fu tenuto nonostante la disastrosa piega, poi concretizzata, che stava prendendo la stagione 2017-18. Con Jurìc al comando ora si può aver maggior fiducia, dato che al Genoa ha comunque dimostrato buone cose. Altro capitolo sarà la rosa, che dovrà essere corretta soprattutto a livello numerico, per poi essere rinforzata; e questa volta si spera con un contributo economico davvero importante.



Insomma Setti ora deve metterci impegno per essere al massimo competitivi, evitando così che ricapiti una delle più brutte figure della storia centenaria dell'Hellas Verona.