Le prime partenze e i primi arrivi: il mercato del Verona è ufficialmente iniziato. Il primo ad aver lasciato la maglia gialloblù è stato Cancellieri, giovane di prospettiva, che davanti ad una chiamata come quella della Lazio non ha rinunciato. Sempre con la squadra romana, lo sappiamo,L'impostazione data da Setti per questa sessione estiva di calciomercato è stata sempre molto chiara, sin dalle prime battute: chiunque può partire davanti ad un'offerta allettante e congrua.Nulla di male, anzi! Vi è però un aspetto fondamentale, che credo sia nelle aspettative di tutti i tifosi gialloblù: la continuità del progetto.oltre che sul campo, piazzandosi sempre più tranquillamente nella parte sinistra della classifica. Sono nati molti giocatori interessanti, alcuni dei quali proprio nell'ultimo campionato hanno dimostrato tutta la loro bravura e che, come è nell'ordine delle cose, hanno subito attirato i grandi club.che l'anno prossimo sarà in Europa e che dovrà sostituire non il primo arrivato ma uno come Luis Alberto. Lato giocatore, credo sia un onore per Ilic andare a rivestire quel ruolo. Lato Verona, dispiace molto per la partenza di un giovane così promettente, come lo è stato per Zaccagni, per Di Marco, per Cancellieri e per tutti quei gioiellini che eventualmente sceglieranno strade diverse.essere arrabbiati e delusi per delle cessioni che cozzano con un progetto che dovrebbe avere obbiettivi sempre più alti. Questo è innegabile. Dopo l'istinto però, deve rientrare la ragione ed ecco che il pensiero più importante è rivolto al movimentoEcco, io credo che oggi più che mai, questa promessa debba essere rispettata. In questo momento, vi è davvero bisogno che anche a fronte di cessioni pesanti, si trovino soluzioni che possano come minimo mantenere il livello acquisito con tanto lavoro, sacrificio e passione.Credo che con l'arrivo di Djuric in attacco, vista la partenza di Cancellieri e quella molto probabile dicome Casale ed Ilic, in ruoli fondamentali della rosa. Insomma, staremo a vedere. Certo è che il futuro del Verona passa tutto da qui, da piccole grandi scelte che inficiano sulla fiducia dell'intero popolo veronese.