Una partita davvero da cardiopalma, come è abitudine dire in questi casi, quella di questa domenica appena trascorsa.con un punto utile, soprattutto dopo essere rientrati negli spogliatoi alla fine del primo tempo sotto di un gol. Il Verona però non ha demorso, ma ha sempre tenuta alta l'attenzione, oltre che i nervi e l'agonismo fisico. Un 3-3 finale confezionato da un super gol in rovesciata diInsomma, una giornata finalmente positiva soprattutto sul piano mentale e tattico:mentre dall'altra l'ordine tattico con questo leggermente aggiustato (un 4-2-3-1), ha dato maggior compattezza tra i reparti e maggior propensione anche in fase offensiva. Insomma, la squadra ha girato molto meglio.Nota negativa è stata ovviamente la rete violata per ben tre volte, di cui colpa possiamo imputare, in linea di massima, a Montipò. Un passo indietro quello del portiere gialloblù che non può certo far preoccupare, anche se evidenza una difficoltà nella lettura dei palloni alti e nelle uscite in area piccola che lo ha sempre contraddistinto.Uscire da match simili, combattuti con estremo carattere, con un misero pareggio che alla fin dei conti non muove molto la classifica, alla lunga può diventare davvero frustrante.Il punto fondamentale della questione è che l'Hellas sembra dare il meglio quando è sotto pressione, quando addirittura è sotto di un gol.si è vista una reazione decisiva. Il passo importante da fare però è quello che porta ad una maggiore conduzione della partita, evitando di incappare nei soliti errori di distrazione difensivi che portano il risultato in passivo.e quella forza dimostrata nei momenti di difficoltà, in modo tale da non dover sempre rincorrere l'avversario, facendo così gli straordinari.