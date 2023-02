Altra vittoria, altra grande prova di Ngonge. Un giocatore davvero forte, giovane, pescato dell'Eredivise e sul quale ora il Verona punta sempre di più. E quanto fa bene! Il giovane attaccante belga è infatti sotto i riflettori, grazie a tre grandi partite giocate da quando è in casacca gialloblù.Sempre di più si sta prendendo il palcoscenico dell'arena del Bentegodi e anche la squadra lo sta supportando al meglio.A proposito di intese, è impossibile non riconoscere quanto lui e Lazovic abbiano trovato un'intesa davvero importante. Uno due veloci, giocate lunghe e passaggi filtranti negli spazi, sempre bene confezionati e pericolosi. Ai due basta uno sguardo e si capiscono subito.sulle spalle e lo sta tirando fuori dai guai più grossi. La domanda che sorge spontanea è quindi la seguente: quanto durerà questo momento di gloria?Difficile ovviamente dirlo, ma tutto sta nei giocatori, in primo luogo, ma anche nelle scelte dell'allenatore.e se riuscirà a dosare le forze di tutti i giocatori, Ngonge per primo, allora il Verona potrà davvero continuare su questo percorso che ad ora ha dell'incredibile. C'è tanta fiducia nell'aria, comunque, e questo è ciò che conta davvero. Avanti tutta allora, costruendo una speranza, partita dopo partita.