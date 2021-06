Il caldo estivo si è fatto davvero torrido e con esso poche sono le brezze che su Verona hanno soffiato in questi giorni. Venti che sono mancati anche sul fronte calcistico che, a parte l'arrivo diper quanto riguarda la rosa dei gialloblù. Certo, ora sotto i riflettori ci sono gli Europei e, giustamente, le società, vista anche la situazione economica, stanno ancora attendendo per sferrare i colpi di mercato, attendendo magari l'esplosione di qualche giovane in Nazionale (vedi Locatelli).soprattutto in entrata. In uscita invece, come avevamo previsto già nel corso della scorsa stagione, i nomi più caldi sono quelli dei giovani gioielli che hanno dimostrato una grandissimaoramai sul taccuino di tante squadre che hanno più di una volta espresso il forte interesse per il giocatore, soprattutto Napoli e Atalanta.per il quale i Partenopei hanno continuato a dimostrare interesse.Si sta già parlando di qualche richiesta dell'allenatore per giocatori del Cagliari o di altre squadre, che hanno il comune denominatore di essere ben conosciuti dal pescarese. Sarà la strada giusta ?infatti di cosa è appena accaduto alla, dove gli attriti sul mercato hanno fatto esplodere immediatamente ciò che sembrava una parvenza di progetto futuro.non può a sua volta permettersi di sperperare nemmeno un centesimo.L'importante sarà allora cercare di portare a termine operazioni ben mirate per ogni casella dove ilci potrà essere comunque, anche se quest'estate si prevedono mari poco mossi e molta tranquillità (non solo per l'Hellas, ma in generale in tutta la serie A).Quindi fiducia a Di Francesco e i conti si faranno sempre e comunque a stagione in corso.