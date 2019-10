Risultato bugiardo? In parte, ma questo Hellas ha comunque convinto e soddisfatto.

Contro il Napoli era sicuramente difficilissimo riuscire a trovare un risultato positivo e quello che si poteva temere era di vedere una squadra che soffrisse il campo soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Questo però non è accaduto e, come detto in precedenza, con molta soddisfazione si è vista una squadra davvero concentrata e senza paura sin dai primi minuti. A dimostrazione di ciò sono stati i minuti passati nella metàcampo avversaria, che hanno portato il Napoli a retrocedere e rinchiudersi in difesa soprattutto quando la manovra gialloblù riusciva a trovare anche la giusta velocità.



Verona bello e coraggioso allora, che però ha incontrato dall'altra parte i campioni che ti risolvono la partita anche quando tutto gira storto, facendo ciò che ancora manca ai nostri: concretezza sotto porta.

La triplice occasione di Step. è quella che sottolinea di più questo aspetto. Juric sta lavorando al meglio per garantire una manovra sempre più coesa e che porti alla finalizzazione da parte degli attaccanti, ma questi ultimi devono fare la loro parte per non rovinare tutto. Questo problema lo abbiamo sottolineato più volte, sia contro squadre di alto livello, sia contro le dirette avversarie di classifica e la sostanza non è mai cambiata.



Ciò che viene da pensare allora è: anche se siamo solo ad ottobre, è giusto pensare già di intervenire nella sessione di calciomercato a gennaio per inserire una bocca di fuoco ulteriore? A mio avviso sì, perché a questo Hellas manca solamente un giocatore che sappia metterla dentro con continuità. "Lavoro facile trovarlo" si potrebbe dire; certo, ma se la dirigenza non ci prova, non potremo mai fare quel saltò di qualità che Verona meriterebbe ora che l'impianto generale di tutta la squadra è assolutamente competitivo.