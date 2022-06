Giornate calde, molto calde, non solo per le temperature ardenti in città, ma anche in casa Hellas, dove si prospetta un periodo di movimenti sia in partenza,i messaggi in codice e le lusinghe sono già partite tra molte squadre e molti giocatori di serie A.da Ilic fino a Simeone. Questi sono i nomi più caldi, ma dire con precisione come stannoma qualche eco sta giungendo. Attenzione! Premessa doverosa: di eco si parla, quindi parole, voci, pensieri che possono cambiare e ricambiare giorno dopo giorno.ossia quanti siano gli innesti necessari per ogni reparto, al fine di dare continuità alle prestazioni di questo anno.dall'Udinese, che prenderà il posto del ben amato condottiero Tudor in un cambio di testimoni davvero "rovente".Innanzitutto partiamo dalla difesa. Casale molto probabilmente andrà via e si dovrà sostituire almeno con un profilo di tutto rispetto, dato che il reparto arretrato è per tradizione gialloblù quello più solido.ad un sistema di gioco che dovrà nascere di nuovo da capo con le idee di Cioffi.Io credo che almeno due elementi dovranno essere inseriti, un trequartista di buona caratura e almeno un'ala che sappia puntare l'uomo.si dovrà intervenire di nuovo per una punta che possa dare continuità e concretezza di gol.C'è un Cancellieri che sta crescendo e che ha bisogno di tempo, ma anche di un compagno che possa essere per lui una guida. Forse è giunto il momento di trovarne una.Queste ovviamente sono tutte supposizioni, pensieri e speranze. Tutto dovrà però passare al vaglio della società, la quale prima dovrà esprimersi intorno al budget che vorrà utilizzare in questa campagna acquisti, soprattutto in caso di cessioni importanti.