Pazza idea? Nulla è pazzia se in mezzo c'è capitan Pazzini. Frase d'effetto certo, ma con tante verità all'interno. Nuova stagione, nuovi obbiettivi e nuove speranze per i tifosi gialloblù che non vedono l'ora di vedere di nuovo la propria squadra battere i campi di serie A. Abbiamo parlato di mercato e abbiamo analizzato come questa sessione possa regalare qualche colpo per rinforzare la squadra in vari reparti, ma non ci siamo ancora chiesti il ruolo del più importante giocatore in campo, per esperienza e per bravura, di questo Hellas Verona: Giampaolo Pazzini.



Che sia un idolo indiscusso dei tifosi è oramai cosa più che conclamata, ma tra le fila dirigenziali si devono fare ancora i passi decisivi per confermare al 100% la permanenza del giocatore ancora per tutto il prossimo anno. Certo, molti indizi danno la cosa per assoldata, vedi le foto sponsor con il Pazzo in primo piano, ma cosa dovrà spingere la scelta di tutto l'ambiente gialloblù a farlo restare a Verona? L'attaccante è diventato con gli anni un punto fermo non solo del reparto offensivo, ma di tutta la squadra. La sua esperienza è enorme e il suo aiuto sia dentro che fuori dal campo a tutti i compagni è fondamentale. I giovani devono vederlo come un esempio da seguire oltre che cercare di innescare tutta la sua bravura in partita.



Pazzini può dare allora ancora tanto almeno per un altro anno ancora. La forma fisica è ottima e aver giocato un campionato fisico e tosto come quello di serie B può essere stata una buonissima "palestra" per lui. Ovviamente ora i ritmi si faranno più serrati, più veloci, e l'età comunque ne risente, ma se sarà attorniato dai giusti compagni, sicuramente sarà protagonista indiscusso del Verona. Dalle sue ultime dichiarazioni si vede anche quanta voglia abbia di far bene e di stupire il suo pubblico, avendo dichiarato che la serie A è la sua casa e che vuole difenderla proprio per i colori della sua squadra.



Mi sembra più che giusto allora creare una rosa partendo proprio da lui, punto fisso indiscusso. Avrà bisogno anche di riposo e proprio per questo si dovrà trovare anche un degno sostituto per quelle partite nelle quali dovrà restare in panchina, ma per il resto è promosso ancora a "king" della squadra. La fiducia di tutti è con lui allora e il Pazzo ha tanta voglia di ripagarla; staremo allora a vedere fin da questa preparazione estiva, in attesa, ovviamente, dei botti di calciomercato.