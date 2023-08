Prima uscita ufficiale per i gialloblù vinta 3-1 contro l'Ascoli, che vale il passaggio del primo turno di Coppa Italia. Un appuntamento atteso da molti non solo per il risultato, ma anche e soprattutto per vedere finalmente questo nuovo Verona targato Baroni.Nel complesso, si diceva, è stata una gara positiva, con un Hellas abbastanza attento e concentrato, dove i reparti sono apparsi sufficientemente coesi tra di loro. Un gioco a tratti lento certo, forse anche troppo macchinoso, ma comunque efficace.Oramai tutti sanno che se in serie A non riesci a concretizzare, poi vieni punito alla prima occasione e per una squadra che per primo obbiettivo ha la salvezza,Per quanto riguarda la forma fisica, chiaramente il carico degli allenamenti estivi si è sentito tutto, ma anche per questo aspetto, complessivamente la squadra ha girato abbastanza bene.Primo fra tutti, penso al sostituto di Tameze, che ancora deve essere rimpiazzato a dovere. Una posizione centrale troppo importante per tutta la struttura della squadra. Anche contro l'Ascolti si è visto che in lì serve un giocatore che possa dare continuità alla manovra,sono un elemento di gioco imprescindibile.Due note positive riguardano anche mister Bocchetti, il quale sta lavorando bene e sembra già aver in mano la squadra, seppur ancora incompleta.migliore in campo a mio modo di vedere. Grande grinta e tanta voglia di mettersi al servizio della squadra: l'atteggiamento giusto che vorremmo vedere da tutti già dall'inizio dell'anno. Ora testa al mercato e soprattutto al prima di campionato, già uno scontro diretto per la salvezza contro l'Empoli, che, scaramanzie a parte, ha perso contro il Cittadella proprio in Coppa Italia.