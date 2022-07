Stiamo vivendo le intense giornate estive, quelle dove si suda, si lavora anche con temperature oltre i 35 gradi e ci si rilassa al calar del sole o al massimo all'ombra vicino a una piscina o perché no, un bel ruscello d'acqua di montagna. Più o meno è questa la routine anche per l'Hellas Verona, che sta passando queste due settimane in ritiro a Mezzano tra colpi di mercato e piacevoli conferme.Sta cercando di dare una continuità, con piccole modifiche soprattutto in zona d'attacco, facendo subito esordire i nuovi, vedi Djuric, al centro del gioco, in modo tale da inserirli immediatamente nello spirito della squadra.ma ciò che si può notare è la voglia con la quale i giocatori si stanno impegnando già da queste prime battute.ma soprattutto perché dopo il cambio improvviso di allenatore si poteva temere una ricaduta anche sugli elementi in campo.e con tanta voglia di lavorare. Le sirene del mercato sono sempre dietro l'angolo e molti potrebbero partire, questo è vero, ma vedere che il carattere generale della rosa è rimasto immutato, non può che confortare tutti i tifosi.A proposito dei nuovi, una nota davvero positiva arriva proprio da Djuric, il quale sta mostrando tanto impegno e partecipazione sia a livello agonistico che mentale. Ha già segnato nella amichevole in famiglia trae si sta già muovendo molto bene in campo. Ancora presto per dare un giudizio, ma le premesse sono davvero buone.