Ciò che fin due mesi fa sembrava impossibile, ora sta diventando possibile. Molto complicato, ma possibile. Un Verona che sembra rinato dopo la sosta, sta accendendo il cuore dei suoi tifosi, che se prima vedevano un tracollo della squadra data quasi per persa, ora ritornano a sperare in una salvezza che avrebbe dell'incredibile. Ma si sà, a Verona si è un poco tutti matti, quindi nulla è ancora deciso.La sfida contro la Lazio ha dimostrato ancora una volta l'ottima forma della squadra, che è, insieme al Napoli, una delle pochissime compagini della nostra Serie A che dimostra una forma davvero ottima. I ragazzi gialloblù infatti corrono e si impegnano per tutti i 90', proponendo un gioco finalmente veloce e di buona tecnica. Qualche sbavatura ancora in difesa che sicuramente fa parte della grande mole di gioco offensiva proposta, ma che sembrano lontanissime da quelle gravissime compiute nel girone d'andata. Tra i giocatori più in forma però, troviamo una sorpresa fin qui poco conosciuta, ma che proprio contro i biancocelesti ha collezionato la sua miglior prestazione. Di chi parliamo? Facile: Cyril Ngonge.L'attaccante belga è un nuovo arrivato in casa Verona, proprio nel mese di gennaio e subito messo in campo da Zaffaroni, il quale ha dato fin da subito la massima fiducia al giocatore. Quest'ultimo lo ha ripagato con una prestazione straordinaria, collezionando un gol e numerose azioni pericolose, che hanno fatto letteralmente ammattire la difesa avversaria. Davvero un profilo sul quale ora il Verona può puntare forte, alla ricerca di quelle reti che tanto faticava a segnare. Ngonge può davvero essere la rivelazione che trascina fuori dal fango i gialloblù, caricandosi la squadra proprio come ha fatto contro la Lazio. Sicuramente bisognerà aver pazienza anche quando inciamperà in qualche gara storta, ma il ragazzo sta dimostrando grandi doti, sia tecniche che fisiche, quindi il Verona deve assolutamente puntare su di lui.Per fare grandi imprese, dopotutto, servono grandi uomini e solo se si ha fiducia in loro si può arrivare a tali obbiettivi.