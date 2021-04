Ci siamo, l'ultima parte di campionato è ufficialmente iniziata. Sono otto le partite che rimangono prima della fine della stagione, con una salvezza oramai matematicamente sicura.per numerosi giocatori della rosa, per non dire tutta la rosa. La situazione dell'Hellas infatti è tanto complessa, quanto molto semplice da spiegare: siamo ad un bivio, dal quale si diramano svariate vie.Elementare, per dirla alla Conan Doyle per bocca di Sherlock Holmes:del tutto da definire e queste gare saranno importantissime per chiarire e mettere nero su bianco chi merita di restare e chi invece potrà partire.Dobbiamo ricordare che anche lo stesso Juric è in bilico e per lui si dovrà aprire, nel caso, un capitolo dedicato. Per ora basta analizzare questa fine di campionato per vedere chi sarà messo sotto i riflettori. Salcedo è dato in partenza quasi sicuramente, come anche Colley, mentre altri sono ancora in forte dubbio. Innanzitutto c'è Kalinic, che ancora deve trovare un ruolo ben definito all'interno del gruppo, prima che una posizione in campo (quella è scontata). Sinora infatti non sembra essere entrato del tutto nei meccanismi di Juric, complice soprattutto il periodo passato ai box da quando è arrivato a Verona.per dimostrare una volta per tutte che è ancora capace di essere quel giocatore internazionale che era in passato. Altro uomo sotto i riflettori èsul quale molte squadre italiane si stanno da tempo informando. Ultimamente si stanno facendo avanti le sirene del Milan, non proprio quindi squadre di bassa classifica, tanto che in casa gialloblù già si sta discutendo della situazione. Anche per lui quindi questo finale di stagione sarà importante per decretare il definitivo addio oppure no.e di Dimarco, anche lui corteggiato da varie squadre, tra le quali il Napoli.Insomma, tanti elementi per rendere questo fine di stagione un susseguirsi di "prove" per vari giocatori gialloblù. Alla luce di ciò è facile anche avanzare una semplice e sincera osservazione:Qui purtroppo bisogna rifarsi alla volontà dei singoli che spesso cambia giorno dopo giorno.che dovrà dimostrare ai propri tifosi ma soprattutto ai propri giocatori, quali sono le proprie ambizioni di crescita. Solamente in questo modo infatti si potrà convincere un giocatore in bilico e dimostrare che si vuole crescere di livello sempre di più.Quali sono i piani del presidente sul futuro di questi colori?