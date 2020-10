Certe notti vuoi andare oltre, certe notti ci credi di più, certe notti sei tu il padrone. Ieri sera contro la Juventus, i gialloblù hanno vissuto una di quelle notti, una che non si scorderà mai. Bravissimi tutti allora, non si può dire altro. Bravissimi a darsi da fare, a seguire le direttive di uncome la Juventus non era facile, eppure, lì dove la tecnica non arrivava, ci è arrivato il cuore. Una favola dentro la favola finita nel migliore dei modi, perché un pareggio è come una bellissima vittoria.dettato da un "chissà cosa fosse successo se Favilli non si fosse infortunato" che grida vendetta.L'attaccante gialloblù infatti, è entrato nella storia per essere l'unico giocatore che nel bene e nel male ha fatto la partita nel giro di pochissimi minuti. Subentra infatti sullo 0-0, segna e proprio mentre lo fa si infortuna ed è costretto a lasciare il campo. Nulla di grave si suppone, ma "date una medaglia a quel ragazzo"! Esclamazioni a parte,non avevano molto convinto. La costanza con la quale ha lavorato però ha dato i suoi frutti e se oggi l'Hellas e suoi tifosi gioiscono contro la Juventus è merito soprattutto suo. Lo si aspetta al più presto di nuovo in campo ovviamente, per regalarci di nuovo gioie così!Intanto, oltre alla breve ma intensa prestazione di Favilli, un elogio va anche al, che ieri finalmente ha fatto ciò che tutti si aspettavano da lui.C'è bisogno di questo all'Hellas, uomini che sappiamo prendersi la squadra sulle spalle non solo sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto caratteriale, e ieri Kalinic ha dato il buon esempio.in modo da dare continuità alle prestazioni e tenere alta la concentrazione! Intanto un in bocca al lupo a Favilli e ancora un: Que partitazo!