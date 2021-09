Qualsiasi persona che guarda minimamente giocare il Verona di questo inizio campionato,Come anticipato, non è affatto difficile dirlo e l'ultima gara, giocata contro il Genoa, sommata a quella precedente di Salerno, ci mostra immediatamente cosa appunto non vada, ora come ora, nella squadra gialloblù: la tenuta fisica e mentale sui 90'.Minuto 1' del secondo: Simeone fa un grande ingresso in area ma Maksimovic gli rifila un pestone sul più bello e l'arbitro, richiamato dal VAR, decreta il calcio di rigore per l'Hellas.e ancora un tempo da giocare, o meglio, da amministrare. Sarebbe dovuta andare così, e il condizionale qui è d'obbligo, perché in pratica questa ripresa è stata tutt'altro che tranquilla. La squadra si è rilassata del tutto, la compattezza è andata "a ramino", per usare un eufemismo, e gli avversari hanno sempre più alzato il loro baricentro sino a trovare il rigore che ha trasformato l'intera gara.Destro poi ne fa un altro aprendo ad una beffa che sarebbe stata clamorosa. Per fortunafa quello che tanti aspettavano, segna di testa e riporta il pareggio.Tutti contenti?che ha dimostrato di saper giocare bene e di poter vincere queste partite, ma che, come è stata brava e bella nel primo tempo, nel secondo l'ha praticamente buttata facendo tutto, o quasi, da sola. I giocatori in campo hanno staccato la spina troppo presto e questo lo si è palesemente visto.i reparti hanno progressivamente ripiegato verso la porta di Montipò e tutto ciò che di bello si era visto,quando il blackout totale è avvenuto sempre nell'ultima parte della partita.Così non può e non deve andare, non solo da un punto di vista puramente matematico (questi punti pesano in stagione), ma soprattutto sul piano giocato, dato che creare molto, andare in doppio vantaggio per poi sprecare tutto, non è da Hellas: una squadra che del carattere ha fatto sempre la sua arma migliore.perché sicuramente anche questa componente è causa di ciò che si è visto nelle ultime partite.Troppo presto per dirlo, ma se ora il fisico di alcuni è ancora imballato, la testa deve andare più forte del corpo.Anche lui però dovrà trovare una quadra in corso d'opera,Ora c'è la pausa e tutto il tempo per rifiatare e riprendere la concentrazione. La prossima avversaria sarà poi lo Spezia, squadra ostica che corre molto e non molla mai. Sarà quindi un ottimo test per vedere se qualcosa si è fatto su questo problema e se la squadra ha reagito bene.