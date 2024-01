Hellas Verona: riflettori accesi su Djuric, il giocatore più in forma del momento

Alessandro Righelli

Mentre il calciomercato è entrato nella sua fase più calda, sul campo l'Hellas Verona sta dimostrando di essere un gruppo che ha ancora tanto da dire e da dimostrare. Lo scorso sabato infatti, si è giocato il primo scontro salvezza del girone di ritorno contro l'Empoli, portato a casa dalla compagine gialloblù, in una partita dove sono emerse finalmente molte di quelle qualità di questa rosa che da tanto non si vedevano. Una tra tutte, degna di essere sottolineata, ha un nome e un cognome: Milan Djuric. L'attaccante bosniaco ha infatti segnato la rete che ha sbloccato la partita contro l'Empoli e ha confermato l'ottimo stato di forma raggiunto dopo il problema fisico riscontrato a inizio stagione, portando a casa anche un record statistico non del tutto indifferente, ovvero la seconda rete più veloce della storia gialloblù (2'30"), superata solamente da quella di Federico Ceccherini contro il Sassuolo nella stagione 2022/2023 (1'29"). Altri numeri, però, parlano chiaro: nelle ultime otto gare, Djuric ha collezionato ben cinque reti ed un assist, partendo da capitano per quattro volte, segno della totale fiducia datagli da Marco Baroni in questo delicatissimo periodo. I gol segnati non bastano però per dimostrare l'importanza di aver ritrovato un giocatore così, perché il contributo che offre alla squadra durante l'arco di una partita è enorme. Un attaccante che si impegna a fondo nel lavoro "sporco" di far tener alta la squadra e di usare tutto il suo fisico per calamitare a sé gli avversari, liberando così gli spazi sulle fasce per poi sviluppare meglio l'azione, è una dote che non può passare in secondo piano. Non è un caso, quindi, che nelle ultime otto partite, grazie alla sua presenza in campo, l'Hellas Verona ha collezionato ben nove punti, sfiorando addirittura l'impresa contro l'Inter a Milano. Insomma, se da una parte le questioni di mercato sono all'ordine del giorno, un acquisto eccellente è già quello di riuscire a confermare proprio il perno d'attacco di questa squadra, che si sta rivelando sempre più fondamentale nei meccanismi di gioco di Baroni. Un ultimo dato molto interessante che riguarda Milan Djuric è che, al fronte della quasi certa, per non dire, prossima partenza di Cyril Ngonge, proprio il bosniaco diventerà l'attaccante finora più prolifico della squadra, seguito a tre reti Thomas Henry. Insomma, tutto sembra scritto per fare di Djuric il nuovo punto imprescindibile di un Verona che si deve ricostruire in corso d'opera. Un punto imprescindibile per una corsa verso la salvezza che sarà possibile grazie anche ai suoi gol e alla sua presenza in campo. Sono delle ultime ore le notizie di un interesse del Genoa per il giocatore, anche se ad oggi nulla è stato ancora formalizzato con un'offerta ufficiale. Certamente, anche questo fronte di mercato si potrebbe aprire, anche se non risulta che la società gialloblù voglia davvero cedere il giocatore, almeno a campionato in corso.