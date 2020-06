Il campionato è finalmente ricominciato, tra mille peripezie e con tante questioni ancora da chiudere, ma comunque avvincente come lo si era lasciato. Certo, i ritmi devono essere ancora ritrovati nel migliore dei modi e l'atmosfera senza tifosi è sicuramente molto toccante, ma quello che risulta più positivo per quanto riguardaRipartiamo allora con ordine per dare un quadro complessivo sul ritorno in campo dei gialloblù.Le due sfide che hanno visto impegnata la squadra al Bentegodi contro Cagliari prima e Napoli poi non erano affatto facili, non solo per la caratura dell'avversario ma soprattutto per l'incognita della preparazione fisica dei giocatori che era tutto fuorché scontata. La partita con i sardi è stata sofferta,ha imposto alla squadra il risultato è stato portato a casa. La partita contro il Napoli invece è stata pressoché il contrario: gialloblù che hanno tenuto in pugno il pallino del gioco ma che non sono riusciti a finalizzare la grande mole prodotta. La prestazione però è stata anche in questo caso molto soddisfacente, allontanando le paure di una ripresa a ritmi completamente diversi rispetto a quanto di più positivo si era fatto prima dello stop per l'emergenza sanitaria.Giocatore che ha tenuto insieme le due fasi di gioco con la stessa grande tecnica che ha sempre dimostrato e con la stessa intraprendenza negli inserimenti offensivi che tanto hanno fatto sognare i tifosi gialloblù. Questo certamente fa sospirare amaramente pensando che a fine anno vestirà la maglia viola, ma se ci si sofferma sul presente è chiaro come queste due prestazioni facciamo ben sperare per il proseguo della stagione.della squadra passano sempre dai suoi piedi. Questo particolare dovrà essere particolarmente preso in considerazione quando la dirigenza dovrà trovare un sostituto all'altezza di questo giocatore.Insomma l'ottima ripresa dell'Hellas è stata trascinata da un grande Amrabat ed ora le speranze dei tifosi sono riposte tutte verso un buon finale di stagione. I presupposti ci sono tutti quanti e quindi non resta che giocare finalmente a calcio.