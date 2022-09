Acque agitate in campo, acque agitate in società. La tempesta che si è riversata sul Verona in questo avvio di campionato, che perdura però già dall'estate, sembra non smettere mai. Dopo la sconfitta di Firenze, Cioffi viene messo di nuovo al bivio, mentre ai piani alti si parla ancora una volta di possibili offerte pervenute a Setti per la vendita del club. Insomma, una situazione davvero burrascosa che sembra essere ancora ben lungi dal terminare. Setti, dopo le notizie trapelate su una possibile offerta da circa 80, 100 milioni di euro per il club gialloblù, ha ovviamente rimandato al mittente ogni illazione.Da queste premesse possiamo allora discutere su un aspetto che travalica la veridicità delle notizie, ma che rimane al centro dei pensieri sia dei tifosi sia degli addetti ai lavori: qualora arrivi davvero un'offerta a Setti, quest'ultimo venderà sicuramente? E se sì, farà bene?Partiamo innanzitutto dalla prima domanda. Non è la prima volta che si accostano voci di possibili interessi di acquirenti per l'Hellas. Setti ha sempre negato e difatti sino ad ora nessuna vera cifra è mai stata messa sul banco. Nonostante ciò però, qualche conto dietro le quinte lo si è fatto e si è arrivati a ipotizzare che la cifra che può accendere gli interessi del patron gialloblù ammonterebbe intorno ai 150 milioni di euro. Quindi, se davvero arrivasse una proposta simile, ritengo che Setti possa avviare trattative concrete con il potenziale acquirente. Perché? Presto detto e l'estate ce lo insegna.Non si capirebbe quindi perché non utilizzare lo stesso atteggiamento cinico ma pragmatico anche di fronte a una vendita intera del clubcome oramai la maggior parte dei Presidenti. Non vedo quindi il motivo per il quale egli non dovrebbe accettare offerte vicine alla sua richiesta, proprio come fatto con Barak, Caprari, Simeone and company.Ebbene, come sappiamo oramai tutti, non esistono più, o se non in minima parte, le bandiere storiche in campo e così anche in società. Setra le quali sicuramente quelle di non aver ne la forza economica ne la voglia di continuare ad investire in questo club. Qualora fosse così allora, meglio vendere subito e velocemente.Su questo però, come detto, non bisogna aver timori. Quando Setti deciderà di vendere, lo dirà subito. Noi, intanto, dobbiamo star a vedere e sperare sempre nella migliore delle scelte, sia in campo che ai piani alti.