La prima uscita dei gialloblù contro il Bologna è terminata con un pareggio assolutamente meritato, alla luce di una prestazione che sia per carattere tecnico, che caratteriale, è stata ampliamente positiva (soprattutto se pensiamo che si è giocata praticamente tutta la partita in 10 uomini dopo l'espulsione di Dwadwovic nei primi minuti di gara).



Un Hellas che ha quindi riscattato la brutta prestazione di coppa Italia contro la Cremonese e che si è presentata in serie A in modo del tutto diverso dallo scorso anno. Ma cosa ci ha impressionato di più in questa gara? Due giovani per i quali, già nel precampionato, si erano spese parole di elogio e speranza: Tutino e Amrabat, entrato nei venti minuti finali.



Entrambi hanno stupito non solo per le loro doti tecniche, ma anche, e soprattutto, per la personalità con la quale sono scesi in campo nella loro prima partita di serie A. Tutti e due infatti, classe 96', sono in prestito all'Hellas rispettivamente dal Napoli, che ha fatto giocatore la scorsa stagione Tutino al Cosenza, e dal Bruges, che ha dato in prestito per un anno Amrabat ai gialloblù con la formula di diritto di riscatto fissata a 3,5 milioni di Euro.



Juric stesso ha sottolineato come i due giocatori abbiano dimostrato di avere tutte le caratteristiche per fare molto bene in questa stagione, ovviamente a patto che continuino a lavorare umilmente per migliorare sempre di più. L'Hellas però potrà contare su due profili giovani che, se continueranno ad avere un processo di crescita costante, potranno diventare i punti fermi di questa squadra.