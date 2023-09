Quella di Lunedì diciamolo pure: non è stata una delle migliori partite dell'Hellas, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto quello più prettamente visivo. Insomma, non è stato un bello spettacolo, anzi.che muove comunque la classifica e dà continuità di punteggio in vista delle due super sfide contro Milan e Atalanta. Quindi, al netto di una gara non certo indimenticabile, tutto buono ciò che di buono arriva poi in saccoccia.Partiamo però con ordine, analizzando la gara e snocciolando ciò che di buono si è visto e ciò che invece, come abbiamo anticipato, deve essere oggetto di maggior attenzione e di miglioramento. Innanzitutto, il primo tempo dei gialloblùNella ripresa invece, poco o nulla sul fronte d'attacco, con un Djuric subentrato che poco ha dimostrato se non qualche sponda per i compagni. Probabilmente le indicazioni per lui dello stesso allenatore sono state quelle di aiutare principalmente la difesa ed alzare la squadra quando essa si chiudeva troppo.Ecco quindi il primo punto da rivedere: la fase offensiva, soprattutto quando, non carburando Ngonge, vi è estremo bisogno di qualcuno che la butti dentro. Serve che anche gli altri giocatori di reparto siano maggiormente cattivi sottoporta, almeno tentando una giocata che potrebbe cambiare il volto della gara.è infatti colui il quale salva spesso i compagni di reparto da errori. Grandi parate anche lunedì, sempre concentrato e sempre pronto alla lettura delle azioni avversarie. Insomma, la fase difensiva è retta principalmente dall'estremo difensore.Nulla di grave, sia chiaro, dato che comunque sono tutti sopra la sufficienza. Ma occhio a mantenere sempre la concentrazione, perché il campionato è lungo e gli avversari, soprattutto negli scontri diretti per la salvezza, non daranno nulla per scontato.Al netto di tutto ciò, l'Hellas Verona si avvia alle due super sfide in buona forma e con buon morale. Unica nota è l'infortunio di uno come Doig che però, stando alle ultime notizie, sembra meno grave del previsto.