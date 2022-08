Troppo prematuro? Troppo presto per scendere a conclusioni? Troppo azzardato oppure si può già pensare di trarre qualche conclusione così drastica?. Come detto, probabilmente è giusto da una parte poter dire che sì, questo inizio di stagione, sin dalle battute estive, sembra davvero essere un disastro. Una squadra smantellata,che è stata servita fredda ai tifosi gialloblù, dopo almeno due stagioni passate con il palato assai fino.Metafore culinarie a parte, questo VProbabilmente si, anzi, togliamo pure il "probabilmente". Ma dove sta il vero errore di questa campagna acquisti?Mi spiego meglio. Innanzitutto, se l'intenzione era quella di mettere i giocatori più preziosi in vendita, praticamente mezza squadra, la priorità doveva essere la chiarezza, soprattutto nei confronti dell'allenatore. L'aria che tira tra il tecnico e la società sembra proprio aver l'odore di incomprensioni e malintesi. Forse che a Cioffi non sia stata detta tutta la verità?Sì, eccome! E questa volta riguarda proprio l'allenatore. Non è facile mettere in campo una squadra dalla quale tu sai già che perderai almeno 5/6 elementi e ricostruire senza delle entrate all'altezza risulta ancora peggiore. Forse però, proprio per questo motivo, si poteva provare ad osare di più con quei giocatori che si sapeva sarebbero restati.soprattutto i primi due che sono dati praticamente in partenza. Con il Napoli si poteva perdere comunque, ma si poteva iniziare ad imbastire qualcosa con i giocatori "rimasti".Le colpe arrivano un poco da tutte le parti quindi, anche se è facile ora puntare il dito un pochino dappertutto.provando a ricostruire davvero qualcosa con le fondamenta, seppur fragili, che si ha. Cioffi ora dovrà caricarsi sulle proprie spalle un onere molto pesante e la domanda delle domande, alla quale presto risponderemo è: sarà l'uomo giusto per questo?