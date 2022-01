Sono giornate di calcio intenso, molto intenso. Le partite sono praticamente una dietro l'altra e stiamo entrando nel vivo di questo campionato. L'Hellas ha un solo compito: alzarsi e dire presente! E forse, a vedere come gioca, lo è davvero. Una vittoria contro il Sassuolo che convince, nettamente, anche alla luce della sofferenza nel finale, che ahimé continua ad essere un must. Gla spina e va anche a un Barak che macina chilometri, oltre che a mettersi a fare il goleador con una magica doppietta. Tutto molto bello e si spera che i risultati continueranno a essere tali,Fatte queste premesse, ovviamente irrinunciabili, bisogna qui parlare e discutere di un aspetto forse messo un poco in sordina, ma che risulta essere sempre più una nuova costante di pericolo nelle partite gialloblù.Pure contro il Sassuolo si è visto ciò di cui stiamo parlando, con annesso gol subito. Cosa pare evidente?o che trovano troppa facilità nello stacco verso la porta. Questo si sa, a lungo andare lo si paga sempre. Eppure gli uomini di bella stazza Tudor li ha, quindi sarebbe da chiedersi come possa accadere.Probabilmente una risposta è presto detta: poca attenzione durante le sessioni d'allenamento verso questo fondamentale,Se questo Hellas vuole crescere, bisogna passare anche e soprattutto da queste piccoli accorgimenti, perché tutto va a discapito del risultato finale, che è ciò che davvero conta.