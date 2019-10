Passata la sosta nazionali, si torna finalmente in campo per un weekend di serie A che vede l'Hellas impegnato in quel di Napoli, in una partita da bollino rosso. Al di là dei rapporti tra le due tifoserie, per i gialloblù questa partita sarà davvero di grande importanza e già lo dimostra l'aria che tira tra gli ambienti della squadra.



Il San Paolo si sa, è uno di quegli stadi dove non basta dare il 100%, devi andare oltre il tuo massimo e superare i tuoi limiti per poter cercare di strappare una vittoria. L'Hellas Verona di certo il suo massimo lo darà, dato che come abbiamo potuto piacevolmente ammirare in questa prima fase di campionato appena conclusa, è una squadra che corre, lotta e sa soffrire senza perdere la concentrazione. Certo, le sfide contro il Napoli sono tra le più sentite del campionato e i nostri giovani possono sentire una doppia pressione addosso, ma ricordiamoci che i gialloblù hanno già affrontato altre due grandi squadre come Milan e Juventus, portando a casa due prestazioni davvero convincenti ed entusiasmanti.







C'è ottimismo insomma e soprattutto tutto il gruppo sembra carico al punto giusto. Quanto sarebbe bello allora strappare una vittoria al Napoli proprio al San Paolo? Magari con le nuove "leve" che tanto stanno facendo sognare i tifosi gialloblù? Non resta allora che aspettare il weekend e aver sempre più fiducia in questo gruppo. Ah! Occhi puntati ovviamente sul pupillo di turno: Amrabat, che avrà la migliore occasione per confermare le sue grandi doti!