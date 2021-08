Forse è troppo presto per dirlo, anzi quasi sicuramente, ma vale la pena azzardarlo, perché dopo la prestazione didella quale ci aveva tanto fatto innamorare. Ma andiamo con ordine e partiamo prima dall'amara sconfitta contro il Sassuolo.Ci sarebbe molto da dire, iniziando dapprima da un rammarico grande come una casa per non essere riusciti a portare a casa almeno un pareggio dopo la più che buona prestazione fatta.Bene il reparto di centrocampo, con gli esterni che più di una volta hanno fatto vedere cose davvero buone. Qualche amnesia difensiva, ma soprattutto un attacco che ancora fa fatica a sbloccarsi, o meglio,Certo, ieri ci si è messa anche una traversa a non regalargli la gioia del gol, ma fatto sta che così è ancora troppo poco per una punta sulla quale si è speso molto, non solo in fatto di soldi ma soprattutto sul campo.per cercare di finalizzare una mole di gioco che già sta vedendo la mano di Di Francesco.Oggi però vogliamo soffermarci su un giocatoreIntraprendente e spavaldo, a incorniciare il tutto arriva una bellissima rete che riporta l'Hellas sul momentaneo pareggio. Un vero trascinatore quello visto sabato, che si spera possa essere il faro di questa squadra per tutto l'anno.Ricordiamo tutti come l'anno scorso nella prima parte di campionato Zaccagni fece vedere a tutti le sue doti, sino ad un richiamo da parte di mister Mancini. Poi però si è gradualmente eclissato, complice anche qualche acciacco e qualche scelta dell'allora ex allenatore gialloblù Juric.Di Francesco potrebbe di nuovo inserirlo al centro del nuovo corso, in una squadra che potrebbe trovare in lui un vecchio e nuovo trascinatore.città che comunque ha sempre stimato le sue grandi potenzialità e sempre lo ha difeso?Insomma questa prima giornata, al di là della bellissima prestazione e del rammarico finale, ci ha regalato una gioia che da un poco non sentivamo: aver visto i grandi colpi di Mattia Zaccagni. Speriamo quindi che possa sempre più migliorare e tornare ad essere l'uomo chiave di questo Hellas, avendo tutte le qualità per farlo!