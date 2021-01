Non c'era di certo bisogno di un super gol come quello fatto domenica contro lo Spezia per dimostrare che il nostro Mattia Zaccagni è un giocatore da primo della classe., è uno di quei gol che eleva il calcio verso concetti estetici superiori. Filosofia a parte però, Zaccagni è davvero un giocatore che è cresciuto tanto e che ha colpi da vero fuoriclasse e proprio per questo già sotto i riflettori delle grandi squadra.Una delle storie più vecchie del calcio è quella che racconta di promesse che primo o poi approdano sempre nei top club internazionali, soprattutto nel calcio moderno, dove le bandiere sono sempre più rare.fanno pure bene. Frase controcorrente e odiosa da leggere? Forse, ma diciamocelo in faccia: chi mai rinuncerebbe a tante montagne di soli?Dove vuole arrivare quest'anno?I due profili sembrano essere in qualche modo, inevitabilmente, legati. L'allenatore gialloblù non ha infatti mai nascosto che dalla società si aspetta che non venga smantellata la squadra ad ogni anno e che non vengano venduti così facilmente i suoi pezzi da novanta.La palla passa quindi alla società che deve fare i conti con il mercato invernale e con le sirene che suonano per i giocatori che più si sono distinti in queste belle stagioni gialloblù.o altri, ma possiamo dire che non ha tutti i torti, dato che il presidente Setti è da un po' che non parla chiaro sulla situazione Verona. L'ultima dichiarazione era un netto "non si sa", a fronte di una lecita domanda sul mercato invernale.viste queste premesse. A fronte di tutto ciò sarà fondamentale, qualora verrà fatta una proposta al centrocampista gialloblù, la sua volontà, che potrà mettere una pezza, seppur temporanea, tra Setti e l'allenatore. Staremo a vedere quindi, dato che questi giorni saranno decisivi per il futuro del campionato e della rosa di questo Hellas.