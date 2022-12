Tra una partita e l'altra del mondiale di calcio, in casa Hellas è arrivata la notizia di un nuovo arrivo in squadra. Stiamo parlando di Marco Zaffaroni, ufficialmente nuovo allenatore dei gialloblù, che affianca così Bocchetti ancora sprovvisto di patentino Uefa.sarà quindi una sorta di "prestanome", oppure avrà un ruolo di primo ordine all'interno della guida tecnica della squadra? A questo punto non ritengo che il suo compito si limiti solo a questo, dato che stiamo parlando di un allenatore che di certo non vorrà stare semplicemente a guardare, ma al contrario, vorrà davvero cercare di sfruttare al meglio quella che è la sua prima esperienza in massima serie.per poi guidare tra le altre Cosenza e Chievo. Un uomo che di certo sa il fatto suo, con una grinta da condottiero e che ha dimostrato di saper far rinascere squadre in grave difficoltà. Questo è quanto si può dire osservando il suo passato, certo è che ora per lui ci sarà la prova più difficile: la serie A, in una squadra da rifondare completamente non solo sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto mentale. Qui sorge allora la prima grande incognita: è un profilo giusto per questa delicata, se non difficilissima missione?Altra incognita sarà, come detto, la convivenza con Bocchetti, il quale a sua volta, nonostante ancora non in regola con il patentino, non vorrà di certo lasciare completamente la mano su di una squadra promessa sposa.non giova a tale causa.Non vorrei sbagliarmi, ma questo ha tutta l'aria di un bel pasticciaccio, che crea solamente una gran confusione agli occhi della squadra. Sicuramente i soldi sono quelli che sono (o quelli che si vogliono investire), ma proprio per questo motivo si sarebbe dovuto a maggior ragione avere fin da subito l'accortezza di scegliere una figura precisa da mandare avanti sino a fine stagione una volta per tutte. Una convivenza come quella ora creata è solo sinonimo, come detto, di una gran confusione, cosa che non si dovrebbe assolutamente avere in una situazione di precaria difficoltà come quella gialloblù.La speranza è di non vedere la stessa baraonda nel momento dell'apertura del mercato invernale, per il quale si è sempre ripetuto che la parola d'ordine dovesse essere: organizzazione. Le premesse non solo assolutamente buone, ma per i tifosi gialloblù, abituati ormai a vederne delle belle, la speranza è sempre l'ultima a morire.