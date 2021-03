Intervistato da TuttoSport, l'ex di Milan e Inter, Thomas Helveg, ha parlato del suo connazionale, Christian Eriksen.



"Christian è al 90%, sono convinto possa fare di più. Per lui è un momento felice, come una ventata d’aria fresca. Prima era deluso, sembrava dovesse andare via. Poi è rimasto e ha colto la seconda chance: partita dopo partita ha ripreso confidenza e ora fa vedere di cosa è capace. Vedrete quando sarà al 100%...".