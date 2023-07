Manca soltanto l'ufficialità, ma Jordan Henderson è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Al-Ettifaq, squadra del campionato saudita allenata da Steven Gerrard. L'ormai ex capitano del Liverpool ha voluto condividere un messaggio per salutare i tifosi Reds: "E' difficile riassumere in parole questi 12 anni ed è ancora più complicato dire addio. Sarò sempre uno di voi, fino alla morte. Grazie, you'll never walk alone".